ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • 07:15
    • Украина намерена претендовать на проведение ЧМ-2030
  • 21:00
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    «Каролина» забросила восемь шайб «Коламбусу», «Питтсбург» обыграл «Детройт»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Детройт Ред Уингз Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Нью-Джерси Дэвилз Бостон Брюинз
    «Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 3:2.

    Евгений Малкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин

    На шайбы Брайана Раста, Джоша Арчибалда и Джейсона Закера хозяева ответили точными бросками Доминика Кубалика и Дилана Ларкина. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу без результативных действий.

    Также «Каролина» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 8:1.

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас, который набрал 4 (2+2) очка. Нападающий Василий Пономарев очков не набрал, форвард Андрей Свечников не играл.

    Автором единственного гола «Блю Джекетс» стал российский нападающий Егор Чинахов.

    В других матчах «Монреаль» уступил «Торонто» (1:5), «Нью-Джерси» победил «Бостон» (1:0), а «Эдмонтон» разгромил «Ванкувер» со счетом 7:2

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
  • «Аякс» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бенфика — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие