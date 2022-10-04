«Каролина» забросила восемь шайб «Коламбусу», «Питтсбург» обыграл «Детройт»

в предсезонном матче НХЛ обыгралсо счетом 3:2.

На шайбы Брайана Раста, Джоша Арчибалда и Джейсона Закера хозяева ответили точными бросками Доминика Кубалика и Дилана Ларкина. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин завершил встречу без результативных действий.

Также «Каролина» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 8:1.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас, который набрал 4 (2+2) очка. Нападающий Василий Пономарев очков не набрал, форвард Андрей Свечников не играл.

Автором единственного гола «Блю Джекетс» стал российский нападающий Егор Чинахов.

В других матчах «Монреаль» уступил «Торонто» (1:5), «Нью-Джерси» победил «Бостон» (1:0), а «Эдмонтон» разгромил «Ванкувер» со счетом 7:2