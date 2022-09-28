«Сочи» одержал волевую победу над минским «Динамо»

В составе победителей отличились Артем Николаев, Кирилл Петьков и Никита Точицкий.
Единственную шайбу минчан забросил Сергей Сапего.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Сапего — 2 (Шалагин, Емелин), 8:21 — 0:1. Николаев — 2 (бол., Тянулин, Зоркин), 18:54 — 1:1. Петьков — 3 (Зоркин, Николаев), 19:59 — 2:1. Точицкий — 1 (Федоров), 51:42 — 3:1Вратари: Третьяк — Шостак (56:09)Броски: 21 (9+4+8) — 35 (14+8+13)Штраф: 6 — 8
Сочинский клуб прервал серию из 6 поражений. Для команды Крэйга Вудкрофта это поражение стало третьим подряд.