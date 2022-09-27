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    «Динамо» одержало победу над «Авангардом», Сушко оформил хет-трик

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Авангард КХЛ
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над омским «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей хет-трик сделал нападающий Максим Сушко, еще один гол на счету форварда Павла Кудрявцева.

    Единственный гол «Авангарда» на счету защитника Алексея Береглазова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Кудрявцев — 1, 24:08 — 1:0. Сушко — 1, 49:26 — 2:0. Береглазов — 4 (Толчинский, Броадхерст), 51:52 — 2:1. Сушко — 2 (п.в., Менелл), 58:51 — 3:1. Сушко — 3 (бол., О`Делл), 59:46 — 4:1Вратари: Коновалов — Демченко (58:15 — 58:51)Броски: 31 (7+12+12) — 20 (9+4+7)

    Эта игра была последней для «Авангарда» в 12-матчевой выездной серии на старте сезона. 1 октября команда проведет первый домашний матч на новой арене — против «Сибири».

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