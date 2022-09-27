«Динамо» одержало победу над «Авангардом», Сушко оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик сделал нападающий Максим Сушко, еще один гол на счету форварда Павла Кудрявцева.
Единственный гол «Авангарда» на счету защитника Алексея Береглазова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Кудрявцев — 1, 24:08 — 1:0. Сушко — 1, 49:26 — 2:0. Береглазов — 4 (Толчинский, Броадхерст), 51:52 — 2:1. Сушко — 2 (п.в., Менелл), 58:51 — 3:1. Сушко — 3 (бол., О`Делл), 59:46 — 4:1Вратари: Коновалов — Демченко (58:15 — 58:51)Броски: 31 (7+12+12) — 20 (9+4+7)
Эта игра была последней для «Авангарда» в 12-матчевой выездной серии на старте сезона. 1 октября команда проведет первый домашний матч на новой арене — против «Сибири».