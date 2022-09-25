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    Панарин: Я должен вернуть свою игру, которую показывал в «Коламбусе»

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    Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказал мнение о том, как изменилась его игра со временем.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    После плей-офф прошлого сезона он сказал, что разочарован своей игрой и нужно воспринимать это как урок, после которого он станешь лучше.

    «Я в принципе, наверное, должен просто вернуть свою игру, в которую я играл два года в "Коламбусе" и первый год в Нью-Йорке. Больше играть с шайбой, больше движения.

    Последние пару лет я просто начал играть по своему флангу только. И людям легче подстраиваться.

    Поэтому я должен быть везде, как это было раньше. Это поможет и мне прогрессировать, и сопернику [будет] сложнее подстроиться, потому что я сам не знаю, где буду находиться, и партнеры...

    В том году было так, что один бросает по борту, второй подбирает. Простая игра, всегда одна и та же. Что партнеры не прогрессируют в таком случае, что я», — сказал игрок клубной пресс-службе.

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