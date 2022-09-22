Минское «Динамо» победило ЦСКА

Минскоеодержало домашнюю победу над московским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Владимир Алистров, Райан Спунер и Седрик Пакетт.

Единственную шайбу армейцев забросил Ярослав Дыбленко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо Мн» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Алистров — 2 (Емелин, Соколов), 15:11 — 1:0. Спунер — 6 (бол., Варфоломеев), 29:20 — 2:0. Пакетт — 5 (Душак, Меркли), 45:18 — 3:0. Дыбленко — 1 (Соркин), 52:07 — 3:1Вратари: Колосов — Рейдеборн (58:27)Броски: 34 (13+12+9) — 32 (8+13+11)Штраф: 4 — 10

«Динамо» набрало 13 очков в 9 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 11 очками в 9 играх находится на шестой позиции.

Следующий матч минское «Динамо» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым» (24 сентября 14:30 мск). Столичные армейцы следующий матч проведут дома с московским «Спартаком» (26 сентября 19:30 мск).