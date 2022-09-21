«Торпедо» удержало домашнюю победу над «Трактором»

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Максим Летунов, Данил Веряев, Кенни Агостино и Алексей Кручинин.
За челябинцев шайбы забросили Сергей Калинин, Владимир Ткачев и Альберт Яруллин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Голы: Летунов — 1 (Шавин, Белевич), 5:56 — 1:0. Калинин — 3 (Пулккинен, Бурдасов), 18:50 — 1:1. Веряев — 1 (Бокун, Атанасов), 25:58 — 2:1. Агостино — 2 (Ян, Ларионов), 28:36 — 3:1. Ткачев — 4 (бол., Тертышный, Бурдасов), 35:56 — 3:2. Кручинин — 4 (Воронин, М.С. Федотов), 38:49 — 4:2. Яруллин — 1 (Шабанов), 51:04 — 4:3Вратари: Кульбаков — Проскуряков (58:17)Броски: 38 (13+14+11) — 35 (7+15+13)Штраф: 14 — 8
23 сентября «Торпедо» дома примет «Авангард», «Трактор» в этот же день в гостях сыграет с «Нефтехимиком».