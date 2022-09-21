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    Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче со «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Спартак
    Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился эмоциями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартака» (0:2) .

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    «Первый период сыграли неплохо, были моменты, двигались хорошо. Второй период был провален, опять же, в концовке начали играть только после 0:2. Отмененный гол всегда оказывает влияние на игру, с 1:0 играть получше. Но я считаю, что правильно отменили шайбу.

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    • Претензии к игрокам? Они всегда есть, даже после побед. Если мы с вами начнем это обсуждать, пресс-конференция затянется. Что касается Шипачева, пытаемся его оживить, и он старается. Конечно, от него ждут большего — и мы, и вы, и болельщики. Лукоянов? Он пока не готов, еще два матча проведет в "Барсе", — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.

    "Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Востока, набрав 11 очков в 8 матчах.

    "Спартак" прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 12 очков и занимает второе место на Западе.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" 23 сентября в гостях сыграет с "Сочи". "Ак Барс" 25 сентября примет челябинский "Трактор".

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