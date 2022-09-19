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    «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Витязь
    «Торпедо» и «Витязь» встретились в матче регулярного чемпионата КХЛ, который закончился победой нижегородцев со счетом 2:1.

    Игроки «Торпедо»
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    Игроки «Торпедо»

    В основное время команды обменялся голами. У хозяев забил Игорь Ларионов, а в составе гостей отметился Джереми Рой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Ларионов — 3 (бол., Ян), 38:06 — 1:0. Рой — 3 (Граовац, Уилсон), 43:59 — 1:1Победный буллит: АтанасовВратари: Кульбаков — ДорожкоШтраф: 8 — 8Броски: 36 (7+13+14+2) — 33 (12+10+9+2)

    «Торпедо» одержало победу в серии буллитов со счетом 2:0. Это вторая победа команды подряд, благодаря которой она вышла на 5 место в Западной конференции. «Витязь» идет следом, имея четыре поражения подряд.

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