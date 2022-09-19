«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Витязь»

«Торпедо» и «Витязь» встретились в матче регулярного чемпионата КХЛ, который закончился победой нижегородцев со счетом 2:1.

В основное время команды обменялся голами. У хозяев забил Игорь Ларионов, а в составе гостей отметился Джереми Рой.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Ларионов — 3 (бол., Ян), 38:06 — 1:0. Рой — 3 (Граовац, Уилсон), 43:59 — 1:1Победный буллит: АтанасовВратари: Кульбаков — ДорожкоШтраф: 8 — 8Броски: 36 (7+13+14+2) — 33 (12+10+9+2)

«Торпедо» одержало победу в серии буллитов со счетом 2:0. Это вторая победа команды подряд, благодаря которой она вышла на 5 место в Западной конференции. «Витязь» идет следом, имея четыре поражения подряд.