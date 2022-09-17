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    «Локомотив» выиграл «Витязь» в серии буллитов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Витязь
    «Локомотив» принимал «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча команд закончилась победой хозяев со счётом 1:0. Судьба матча была решена лишь в серии буллитов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Основное время матча закончилось со счётом 0:0. Обе команды создали предостаточно опасных моментов, но не смогли забить. В овертайме отличиться никому также не удалось. Решающий буллит забросил Степан Никулин. Причём команды исполнили по девять попыток. Лишь девятый бросок в итоге оказался результативным.

    КХЛ
    «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Подольск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Победный буллит: НикулинВратари: Исаев — ДорожкоШтраф: 8 — 8Броски: 42 (14+19+8+1) — 19 (7+4+7+1)Судьи: Акузовский, Бондарь

    «Локомотив» набрал семь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» с девятью очками занимает четвёртое место.

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