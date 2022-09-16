Дубль Фу принес «Куньлуню» победу над «Сочи»

«Кунлунь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились канадский нападающий Итан Уэрек и его соотечественник Спенсер Фу, который оформил дубль.
Единственный гол «Сочи» на счету форварда Дмитрия Завгороднего.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Уэрек — 1 (Вуд, Вонг), 12:57 — 1:0. Завгородний — 1 (Тянулин, Гараев), 38:41 — 1:1. Фу — 3 (Локхарт, Вонг), 43:20 — 2:1. Фу — 4 (Спроул, п.в.), 59:30 — 3:1Вратари: Смит — Мельничук (57:56 — 59:30)Броски: 36 (9+17+10) — 40 (19+9+12)Штраф: 22 — 30
Сочинский клуб остался на последнем месте в Западной конференции, набрав 2 очка. «Куньлунь» одержал вторую победу в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 5 очков и остался на предпосленем, десятом месте.