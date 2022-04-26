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    «Салават» объявил о подписании нового контракта с нападающим Санниковым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Нападающий Степан Санников заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым», сообщает официальный сайт клуба.

    Степан Санников
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    Степан Санников

    Контракт 31-летнего форварда рассчитан сроком на два сезона.

    «Салават Юлаев» — топ-клуб, который борется за самые высокие места. Здесь хорошая организация, великолепные игроки. У нас сложился хороший коллектив, и я считаю, нам по силам завоевать Кубок. В Уфе замечательные болельщики, которые поддерживали нас по всей России, и эту поддержку всегда было слышно. Наконец, здесь мне стало вновь комфортно играть. Тренеры доверяли мне, и я старался ответить тем же.

    Хотелось бы пройти сезон без травм и принести как можно больше пользы команде. И, конечно же, добиться с «Салаватом» самых высоких результатов. Сейчас понемногу уже начинаю кататься на льду с любителями и друзьями. После майских праздников буду добавлять зал. А уже в июне нас с ребятами ждет полноценный лагерь с тренером по физподготовке. Будем готовиться к сборам«, — заявил Санников.

    В прошедшем регулярном сезоне форвард провёл 31 матч, набрав 9 (2+7) очков при полезности "+3". В плей-офф Санников сыграл в 11 встречах, заработав 5 (2+3) баллов при показателе полезности "+1".

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