Крикунов: Сегодняшний матч ЦСКА и «Магнитки» могу назвать игрой вратарей

Владимир Крикунов Фото: globallookpress.com
«Игра была равная, не сказал бы, что у кого-то из команд было преимущество.
Но ЦСКА были прижаты к стенке, просто отступать уже некуда было, проиграли бы сегодня — был бы конец.
Армейцы сделали сегодня хороший результат, который может еще помочь побороться.
Если выиграют в Москве, то в седьмом матче уже у кого больше сил останется, тот и станет обладателем Кубка Гагарина.
"Магнитка" сегодня играла более собранно и нацелено на ворота. Сегодняшний матч могу назвать игрой вратарей.
Федотова надо было менять, столько на него свалилось в этом году: и Олимпийские игры, и финал Кубка Гагарина. Молодой же еще», — сказал Крикунов «Спорт-Экспресс»