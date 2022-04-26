Крикунов: Сегодняшний матч ЦСКА и «Магнитки» могу назвать игрой вратарей

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал победунадв 5-м матче финальной серии Кубка Гагарина (3:2 ОТ).

«Игра была равная, не сказал бы, что у кого-то из команд было преимущество.

Но ЦСКА были прижаты к стенке, просто отступать уже некуда было, проиграли бы сегодня — был бы конец.

Армейцы сделали сегодня хороший результат, который может еще помочь побороться.

Если выиграют в Москве, то в седьмом матче уже у кого больше сил останется, тот и станет обладателем Кубка Гагарина.

"Магнитка" сегодня играла более собранно и нацелено на ворота. Сегодняшний матч могу назвать игрой вратарей.

Федотова надо было менять, столько на него свалилось в этом году: и Олимпийские игры, и финал Кубка Гагарина. Молодой же еще», — сказал Крикунов «Спорт-Экспресс»