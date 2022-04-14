ЦСКА победил СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

Московскийодержал выездную победу над петербургским(3:0) в седьмом матче серии финала плей-офф Западной конференции.

Дубль оформил нападающий красно-синих Сергей Плотников, победную точку в матче поставил форвард москвичей Константин Окулов.

КХЛ. Запад. Финалы конференций СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Плотников — 4 (Панкратов), 23:38 — 0:1. Плотников — 5 (Слепышев), 37:51 — 0:2. Окулов — 5 (п.в.), 58:26 — 0:3Вратари: Юханссон (58:03) — ФедотовБроски: 26 (10+9+7) — 21 (5+13+3)Штраф: 12 — 14

ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина.

Соперником ЦСКА станет «Металлург» из Магнитогорска. Напомним, что в 2019 году красно-синие выиграли Кубок Гагарина, а в прошлом сезоне проиграли «Авангарду».