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    В «Тракторе» оценили выступления команды и рассказали о реализации стратегии клуба

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор
    Генеральный директор «Трактора» Иван Савин подвёл итоги сезона для челябинского клуба.

    Иван Савин
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    Иван Савин

    «Если давать оценку всему сезону, то, на мой взгляд, мы провели его хорошо. Проанализируем, что получилось, а что — нет, чтобы сделать выводы на будущее. Такую же оценку могу дать всему тренерскому штабу "Трактора".

    Стратегия клуба реализуется согласно плану. Мы в ближайшее время подведём итоги сезона, и после этого будет понимание о том, есть ли необходимость внесения корректировок в "Стратегию-2025".

    В плей-офф главное результат, а не то, в какой хоккей мы играем. Но тем не менее не сказал бы, что мы играем только в оборонительный хоккей. Мы проанализируем наше выступление и дадим более объективную оценку, что у команды получилось, а что — нет», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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