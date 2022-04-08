СКА на выезде обыграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Московскийпотерпел домашнее поражение от петербургского(2:3) в четвертом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

К середине второго периода гости повели со счетом 3:0 — шайбы забросили Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв.

Москвичи сумели сократить отставание до минимума благодаря Виталия Абрамова и Максима Соркина, но сравнять счет не смогли.

КХЛ. Запад. Финалы конференций ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Голы: Ожиганов — 3 (Гусев, Воробьев), 23:29 — 0:1. Бурдасов — 3 (Бардаков), 25:19 — 0:2. Воробьев — 1 (бол., Гусев, Фантенберг), 26:28 — 0:3. Абрамов — 3 (Нестеров), 30:27 — 1:3. Соркин — 6 (Светлаков), 44:54 — 2:3Вратари: Федотов (58:15) — ЮханссонБроски: 17 (6+6+5) — 23 (7+13+3)Штраф: 4 — 4

СКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля. Затем серия снова вернется в Москву, где 12 апреля пройдет шестой матч.