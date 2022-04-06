Бурдасов: Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать

Антон Бурдасов Фото: globallookpress.com
«Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать. Счёт в серии 1-2, мы готовы рубиться дальше.
Что Роман Ротенберг говорил в концовке матча? В такой ситуации все тренеры говорят одно — надо успокоиться и выбросить всё из головы.
Без паники играть в свою игру. Только так можно было выползти из этого положения. Но не получилось», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.
ЦСКА одержал вторую победу в серии и повел с общим счетом 2:1. Следующая игра между командами состоится 8 апреля в Москве.