Бурдасов: Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать

Нападающий СКАвысказал мнение о причинах поражения от(2:6) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать. Счёт в серии 1-2, мы готовы рубиться дальше.

Что Роман Ротенберг говорил в концовке матча? В такой ситуации все тренеры говорят одно — надо успокоиться и выбросить всё из головы.

Без паники играть в свою игру. Только так можно было выползти из этого положения. Но не получилось», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

ЦСКА одержал вторую победу в серии и повел с общим счетом 2:1. Следующая игра между командами состоится 8 апреля в Москве.