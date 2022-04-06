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    Бурдасов: Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА ЦСКА КХЛ
    Нападающий СКА Антон Бурдасов высказал мнение о причинах поражения от ЦСКА (2:6) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

    Антон Бурдасов
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    Антон Бурдасов

    «Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать. Счёт в серии 1-2, мы готовы рубиться дальше.

    Что Роман Ротенберг говорил в концовке матча? В такой ситуации все тренеры говорят одно — надо успокоиться и выбросить всё из головы.

    Без паники играть в свою игру. Только так можно было выползти из этого положения. Но не получилось», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

    ЦСКА одержал вторую победу в серии и повел с общим счетом 2:1. Следующая игра между командами состоится 8 апреля в Москве.

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