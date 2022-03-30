Якупов: Все закончилось для нас в этом сезоне. Опустошение

Нападающий «Авангарда»поделился впечатлениями после седьмого матча серии с(0:4, 3-4).

«Эмоций нет уже. Все закончилось для нас в этом сезоне. Из эмоций — опустошение. Здесь говорить много не надо. Тяжело.

Эмоционально не знаю, все по-разному реагируют на поражения и победы. Ответственность и важность сегодняшней игры все прекрасно понимали, и я не думаю, что у нас были посторонние или равнодушные люди.

А так да, в принципе, не смогли сыграть так, как должны были играть и как играли предпоследнюю игру дома.

Быстро получили гол, потом снова получили, да, может, необязательный. А отыгрываться всегда тяжело. И уже начали отходить от своей игры, пытались забить гол, кто мог, кто бежал, просто старались отыграться. Игра не задалась, так скажем. Тяжело.

Мой сезон? Ну, в копилку все равно можно занести. Сезон был неплохим, временами странным из-за ситуации с ковидом. Проигрывать тяжело, но кто-то должен был сегодня проиграть, либо "Авангард", либо "Металлург", возможно, кто-то другой такой же грустный сидел бы на моем месте.

В любом случае этот сезон в копилку мы запишем, конечно, хотелось продолжать играть, дальше бороться. Жалко, что коллектива такого уже не будет, грустно уходить на такой ноте, зная, что игроки новые появятся, кто-то уйдет, перестановки будут. К сожалению, такова наша жизнь, спорт, будут люди меняться.

А так у нас дружная, интересная, очень веселая команда была. Наверное, в течение сезона не было такой сплоченности, но в течение плей-офф она у нас образовалась, мы были все приятно удивлены, а потом поняли, что мы как одно целое можем достигнуть большего.

Старались действовать, как могли, но тут немножко не повезло», — сказал игрок «Спорт-Экспрессу».