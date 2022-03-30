Генменеджер «Авангарда»: «Металлург» был сильнее. Надеюсь, с Маклюковым все будет в порядке

Генеральный менеджер «Авангарда»прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:4) и вылет из плей-офф Кубка Гагарина (счет серии 3-4).

«Шансы в седьмой игре были равными. Можно сказать, что решают индивидуальные ошибки, но ребят упрекнуть не в чем — они отработали на все 100%.

Сегодня "Металлург" были сильнее, с чем я их и поздравляю, и надеюсь, что все в порядке и с Алексеем Маклюковым (защитник "Металлурга" был отправлен в больницу после того, как в него попала шайба во время матча — прим. ред.).

Конечно, болельщик — шестой игрок, и никто не знает, как закончилась бы серия, если бы игра была в Балашихе (там проводил домашние матчи "Авангард" — прим. ред.). Сейчас много эмоций, опустошение, и нужно время, чтобы осознать все игры, сделать выводы и идти дальше.

Оправдываться я не хочу: мы попали в сложную ситуацию с отъездом ребят, что никто не мог предвидеть. Кирилл Готовец получил травму, но все ребята, которые остались, проделали неимоверную работу.

Их мужество и работоспособность были на запредельном уровне, и просто по-человечески спасибо им за победу в серии с Ак Барсом», — цитирует Волкова ТАСС.