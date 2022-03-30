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    Генменеджер «Авангарда»: «Металлург» был сильнее. Надеюсь, с Маклюковым все будет в порядке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард Металлург Мг КХЛ
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:4) и вылет из плей-офф Кубка Гагарина (счет серии 3-4).

    «Авангард»
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    «Авангард»

    «Шансы в седьмой игре были равными. Можно сказать, что решают индивидуальные ошибки, но ребят упрекнуть не в чем — они отработали на все 100%.

    Сегодня "Металлург" были сильнее, с чем я их и поздравляю, и надеюсь, что все в порядке и с Алексеем Маклюковым (защитник "Металлурга" был отправлен в больницу после того, как в него попала шайба во время матча — прим. ред.).

    Конечно, болельщик — шестой игрок, и никто не знает, как закончилась бы серия, если бы игра была в Балашихе (там проводил домашние матчи "Авангард" — прим. ред.). Сейчас много эмоций, опустошение, и нужно время, чтобы осознать все игры, сделать выводы и идти дальше.

    Оправдываться я не хочу: мы попали в сложную ситуацию с отъездом ребят, что никто не мог предвидеть. Кирилл Готовец получил травму, но все ребята, которые остались, проделали неимоверную работу.

    Их мужество и работоспособность были на запредельном уровне, и просто по-человечески спасибо им за победу в серии с Ак Барсом», — цитирует Волкова ТАСС.

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