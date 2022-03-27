«Вегас» обыграл «Чикаго» благодаря шайбе Дадонова в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛв овертайме обыгралсо счетом 5:4.

По ходу встречи «Чикаго» вел в счете 3:0, но в третьем периоде упустил преимущество. За 2 минуты хозяева перевели игру в овертайм.

В дополнительное время победу «золотым рыцарям» принес Евгений Дадонов. Россиянин получил первую звезду матча за гол и результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0) Голы: Кубалик — 12 (Маккейб, Тэйвз), 10:02 — 0:1. Тэйвз — 10 (Дебринкэт), 34:52 — 0:2. Строум — 19 (К. Джонс, Кейн), 38:16 — 0:3. Стивенсон — 17 (Дадонов), 41:24 — 1:3. Карлссон — 9 (Коглан, Маршессо), 42:23 — 2:3. Айкел — 7 (Стивенсон, Теодор), 43:16 — 3:3. Дебринкэт — 37 (Кейн, С. Джонс), 48:53 — 3:4. Пьетранджело — 12 (Руа, Янмарк), 49:40 — 4:4. Дадонов — 17 (Руа, Маршессо), 62:05 — 5:4Вратари: Томпсон — ЛанкиненШтраф: 2 — 4Броски: 34 (9+8+14+3) — 34 (9+14+9+2)

Обе команды выступают в Западной конференции. Теперь «Вегас» идет восьмым (76 очков), а «Чикаго» с 58 баллами занимает 14 место.