Телегин: Самый неудобный нападающий «Салавата»? Такого нет, у них неудобная тактика

Защитник «Трактора»считает, чтохорош и без легионеров.

Клуб из Уфы проиграл «Трактору» (1:2) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (2-3).

«Хорошая игра, равная от первой до последней минуты. Мы хорошо держались.

Мало эмоций? Есть немного. Это откладывается, когда матчи идут через день. Физически нам помогают восстанавливаться врачи.

Мы стараемся играть в свой хоккей. Не важно, что у "Салавата" молодая команда. Они хороши и без легионеров. Это равный хоккей. Не важно, сколько потребуется матчей для победы.

Самый неудобный нападающий "Салавата"? Такого нет. У них неудобная тактика. Не буду кого-то выделять», — сказал игрок Gorobzor.