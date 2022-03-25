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    Телегин: Самый неудобный нападающий «Салавата»? Такого нет, у них неудобная тактика

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Салават Юлаев КХЛ
    Защитник «Трактора» Сергей Телегин считает, что «Салават Юлаев» хорош и без легионеров.

    Сергей Телегин
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    Сергей Телегин

    Клуб из Уфы проиграл «Трактору» (1:2) в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (2-3).

    «Хорошая игра, равная от первой до последней минуты. Мы хорошо держались.

    Мало эмоций? Есть немного. Это откладывается, когда матчи идут через день. Физически нам помогают восстанавливаться врачи.

    Мы стараемся играть в свой хоккей. Не важно, что у "Салавата" молодая команда. Они хороши и без легионеров. Это равный хоккей. Не важно, сколько потребуется матчей для победы.

    Самый неудобный нападающий "Салавата"? Такого нет. У них неудобная тактика. Не буду кого-то выделять», — сказал игрок Gorobzor.

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