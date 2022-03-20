35 сэйвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Айлендерс» Фото: globallookpress.com
На гол «островитян» в исполнении Кейси Сизикаса «Флайерз» ответили дублем Кевина Хейза.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин отразил 35 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Айлендерс» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Сизикас — 8, 12:50 — 0:1. Хэйс — 6 (Конекны, Фараби), 24:22 — 1:1. Хэйс — 7 (бол., Фараби, Конекны), 34:55 — 2:1Вратари: Харт — Сорокин (57:46)Броски: 37 (13+13+11) — 27 (6+13+8)Штраф: 2 — 8
23 марта «Айлендерс» сыграют с «Оттавой», а «Филадельфия» в этот же день встретится с «Детройтом».