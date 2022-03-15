Грубец, Войнов, Кузьменко и Грицюк — лучшие игроки первого раунда плей-офф КХЛ

Официальный сайт КХЛ назвал имена лучших игроков первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина по факту было сыграно 35 игр, в которых на лёд выходили 344 игрока (23 вратаря, 114 защитников, 207 нападающих). Средняя результативность 5,51 шайбы за игру, что стало рекордом для первого раунда плей-офф.

Лучшим вратарём во второй раз по итогам раунда плей-офф стал Шимон Грубец («Авангард»), одержавший четыре победы в шести матчах. Грубец стал единственным вратарём в первом раунде, сыгравшим на ноль, на его счету два сухих матча. По воротам Грубеца было нанесено 194 броска (32,3 в среднем за игру), из которых он отразил 94,85%. Коэффициент надёжности составил 1,61.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), набравший 9 (5+4) очков в семи матчах. Коэффициент полезности игрока составил «+2», при этом Войнов стал лучшим бомбардиром первого раунда, а также лучшим снайпером вместе с Андреем Кузьменко (СКА). Защитник совершил шесть силовых приёмов, заблокировал два броска и забросил три победные шайбы.

-Лучшим нападающим впервые в карьере стал Андрей Кузьменко (СКА), набравший 8 (5+3) очков в четырёх матчах. В двух матчах серии с минским «Динамо» Кузьменко сделал дубль, на нём трижды нарушали правила, а шайба во втором матче серии стала победной.

Лучшим новичком впервые в карьере стал Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в шести матчах. На счету Грицюка шесть силовых приёмов и четыре заблокированных броска.