НХЛ. Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом», «Чикаго» одолел «Оттаву»

«Бостон» — «Аризона» 3:2
В составе «Брюинз» дубль оформил Крэйг Смит.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Аризона» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Голы: Смит — 12 (Носек, Фолиньо), 2:33 — 1:0. Смит — 13 (Фредерик, Койл), 10:49 — 2:0. Келлер — 25 (Майо, Шмальц), 39:59 — 2:1. Ритчи — 6 (Хейтон, Маччелли), 42:15 — 2:2. Койл — 14 (Фредерик, Макэвой), 56:39 — 3:2Вратари: Суэймен — ВеймелкаШтраф: 4-2Броски: 40 (14+12+14) — 29 (11+11+7)
«Бостон» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Аризона» — на последней строчке Запада.
«Нью-Джерси» — «Анахайм» 2:1 Б
Победный буллит реализовал Йеспер Братт. «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Анахайм» — на 11-й строчке Запада.
«Нью-Джерси» — «Анахайм» 2:1 Б
«Оттава» — «Чикаго» 3:6
В составе «Блекхокс» ассистентский хет-трик оформил Патрик Кейн, по дублю оформили Калеб Джонс и Джонатан Тейвз. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Чикаго» — 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)
Голы: К. Браун — 8 (мен., Форментон), 3:18 — 1:0. Шабо — 6, 14:07 — 2:0. Тэйвз — 7 (Кейн), 20:58 — 2:1. Тэйвз — 8 (бол., Кейн, Густафссон), 22:39 — 2:2. К. Джонс — 3 (С. Джонс, Хагель), 29:07 — 2:3. Пол — 11 (Зуб, Д. Браун), 35:41 — 3:3. Лафферти — 3 (Маккейб, Карпентер), 35:49 — 3:4. К. Джонс — 4 (Дак, Маккейб), 48:55 — 3:5. Строум — 16 (С. Джонс, Кейн), 50:04 — 3:6Вратари: Форсберг — ФлериШтраф: 24-7Броски: 23 (10+10+3) — 28 (6+15+7)
«Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции, «Оттава» — на 13-й строчке Востока.
«Калгари» — «Детройт» 3:0
Отличились Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Блейк Коулман.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Детройт» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Линдхольм — 30 (бол., Андерссон, Ткачак), 9:22 — 1:0. Тоффоли — 17 (бол., Ткачак, Годро), 48:25 — 2:0. Коулмэн — 13 (Танев, Стоун), 55:38 — 3:0Вратари: Маркстрем — ГрайссШтраф: 9-11Броски: 43 (19+12+12) — 19 (1+4+14)
«Калгари» занимает второе место в Западной конференции, «Детройт» — на 10-й строчке Востока.
«Калгари» — «Детройт» 3:0
«Монреаль» — «Сиэтл» 3:4 Б
В составе «Канадиенс» 2 (1+1) очка набрал Александр Романов. Победный буллит реализовал Маркус Йоханссон.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сиэтл» — 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гурд — 13 (мен.), 9:26 — 0:1. Пеццетта — 5 (Эванс), 14:50 — 1:1. Донато — 13 (Юханссон, Данн), 16:42 — 1:2. Маккэн — 23 (бол., Юханссон, Гики), 35:05 — 1:3. Романов — 3 (Р. Питлик, Питри), 41:04 — 2:3. Сузуки — 14 (Чиаро, Романов), 57:48 — 3:3Победный буллит: ЮханссонВратари: Монтембо (65:00) — Грубауэр (65:00)Штраф: 6-12Броски: 33 (16+8+5+4) — 35 (9+14+9+3)
«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Сиэтл» — на 15-й строчке Запада.
«Монреаль» — «Сиэтл» 3:4 Б
«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:7
В составе команды из Нью-Йорка 5 (1+4) очков набрал Артемий Панарин.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)
Голы: Линделл — 4 (Хенли), 0:49 — 1:0. Сегин — 18 (Кивиранта, Линделл), 4:53 — 2:0. Маккэг — 2 (Миллер, Готье), 9:45 — 2:1. Зибанежад — 24 (бол., Строум, Панарин), 12:59 — 2:2. Фокс — 8 (Труба, Панарин), 14:14 — 2:3. Панарин — 16 (Миллер, Хант), 14:50 — 2:4. Робертсон — 30 (бол., Клингберг, Хинтц), 27:10 — 3:4. Немет — 2 (Панарин, Хант), 38:20 — 3:5. Павелски — 23 (Хинтц, Клингберг), 48:09 — 4:5. Гудроу — 13 (Хытил), 54:07 — 4:6. Строум — 14 (п.в., Хант, Панарин), 58:23 — 4:7Вратари: Эттингер (56:35 — 58:23) — ШестеркинШтраф: 4-4Броски: 33 (11+13+9) — 29 (14+8+7)
«Рейнджерс» занимают шестое место в Восточной конференции, «Даллас» — на девятой строчке Запада.
«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:7
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 5:0
В составе победителей дубль оформил Томаш Гертл. Еще по голу забили Тимо Майер, Мэтт Ньето и Йонатан Дален. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голевой передачей.
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 5:0
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй» 4:1