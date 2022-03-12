В «Питтсбурге» надеются на продление контракта с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга»выразил надежду, что российский нападающийпродолжит выступления за клуб, продлив контракт.

Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Та же ситуация касается еще двух игроков команды — Криса Летанга и Брайана Раста.

«Очевидно, что Джино (Малкин) и Летанг — две наши приоритетных задачи. Надеюсь, что на каком-то этапе мы сможем договориться о чем-то, что устроит все стороны.

Мы будем продолжать переговоры. А если нам нужно будет подобрать из после завершения сезона (после истечения контрактов — Прим. ред.), мы сделаем это», — цитирует Хекстолла официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Малкин провел 22 матча, набрав 24 (10+14) очков. Годовая зарплата хоккеиста, согласно данным открытых источников, составляет 9,5 миллионов долларов.