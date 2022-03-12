ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 21:15
    • РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
    Все новости спорта

    В «Питтсбурге» надеются на продление контракта с Малкиным

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл выразил надежду, что российский нападающий Евгений Малкин продолжит выступления за клуб, продлив контракт.

    Евгений Малкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин

    Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

    Та же ситуация касается еще двух игроков команды — Криса Летанга и Брайана Раста.

    «Очевидно, что Джино (Малкин) и Летанг — две наши приоритетных задачи. Надеюсь, что на каком-то этапе мы сможем договориться о чем-то, что устроит все стороны.

    Мы будем продолжать переговоры. А если нам нужно будет подобрать из после завершения сезона (после истечения контрактов — Прим. ред.), мы сделаем это», — цитирует Хекстолла официальный сайт НХЛ.

    В нынешнем сезоне Малкин провел 22 матча, набрав 24 (10+14) очков. Годовая зарплата хоккеиста, согласно данным открытых источников, составляет 9,5 миллионов долларов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Даллас — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Калгари — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие