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    Воробьев: Важно закончить серию именно сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Барыс КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Металлург» выиграл серию у «Барыса» со счетом 4-1.

    «Барыс — хорошая команда, мы благодарны за серию. Она получилась интересной, в трех матчах было много голов.

    Нам было важно закончить серию именно сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан. Хорошо, что так получилось.

    "Барыс" во второй половине чемпионата начал играть по-другому — активно, не откатываться. Наша задача была обрезать эту первую волну, с чем мы справились по большей части.

    Коростелев? Выздоровел, но пока ему сегодня не хватало чувства времени и пространства. Поэтому его сегодня и поставили, чтобы вкатился.

    Мы знаем его сильные стороны, но сегодня было видно, что это первая игра после большого перерыва.

    Денис Зернов? Он сейчас в такой форме, в которой он к нам пришёл. Потом у него был небольшой спад, но сейчас снова прибавил. Молодец!» — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

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