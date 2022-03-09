Воробьев: Важно закончить серию именно сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу надв серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Металлург» выиграл серию у «Барыса» со счетом 4-1.

«Барыс — хорошая команда, мы благодарны за серию. Она получилась интересной, в трех матчах было много голов.

Нам было важно закончить серию именно сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан. Хорошо, что так получилось.

"Барыс" во второй половине чемпионата начал играть по-другому — активно, не откатываться. Наша задача была обрезать эту первую волну, с чем мы справились по большей части.

Коростелев? Выздоровел, но пока ему сегодня не хватало чувства времени и пространства. Поэтому его сегодня и поставили, чтобы вкатился.

Мы знаем его сильные стороны, но сегодня было видно, что это первая игра после большого перерыва.

Денис Зернов? Он сейчас в такой форме, в которой он к нам пришёл. Потом у него был небольшой спад, но сейчас снова прибавил. Молодец!» — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.