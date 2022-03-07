«Трактор» вышел в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина

Челябинскийобыгралв четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра закончилась со счетом 3:2.

Это была четвертая победа челябинцев в серии. Таким образом, они обеспечили себе выход в полуфинал Восточной конференции.

КХЛ. Восток. 1/4 финала конференций. Четвертый матч «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Хайруллин — 1 (бол., Порядин, Клок), 4:52 — 1:0. Телегин — 1 (Седлак, Тертышный), 25:23 — 1:1. Вихарев — 1 (Купцов, Гиматов), 28:00 — 2:1. Гика — 1 (бол., Бэйлен), 35:55 — 2:2. Стась — 1 (Фатеев, Карпухин), 41:59 — 2:3Вратари: Судницин (57:40) — ВиллШтраф: 12 — 12Броски: 30 (14+5+11) — 27 (10+13+4)Счет в серии: 0-4

В другом матче ЦСКА обыграл «Локомотив» и тоже прошел в полуфинал плей-офф, только по ветке Западной конференции.