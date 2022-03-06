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    СКА одержал третью победу над минским «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    Минское «Динамо» потерпело домашнее поражение от петербургского СКА (2:3) в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.

    СКА
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    СКА

    В составе хозяев отличились Мальте Стремвалл (9-я минута) и Денис Мосалев (29-я).

    Гости ответили заброшенными шайбами Эмиля Галимова (24-я), Георгия Солянникова (28-я) и Никиты Гусева (60-я).

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Стремвалль — 1 (Пышкайло, Шинкевич), 8:14 — 1:0. Галимов — 1 (Волков), 23:48 — 1:1. Солянников — 1 (Галимов, Хуснутдинов), 27:06 — 1:2. Мосалев — 2 (Шинкевич, Варфоломеев), 28:26 — 2:2. Гусев — 2 (бол., Бурдасов, Кузьменко), 59:16 — 2:3Вратари: Колосов (59:23) — ЮханссонБроски: 27 (9+15+3) — 39 (17+14+8)Штраф: 14 — 14

    Счет в серии стал 3:0 в пользу СКА. Следующий матч между командами состоится 8 марта в Минске.

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