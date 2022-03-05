«Вашингтон» усилил охрану Овечкина

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан подтвердил решение усилить меры по обеспечению безопасности хоккеиста за счет дополнительной охраны.
«Люди порой выходят из себя. Семьям игроков тяжело здесь и тяжело дома. Ситуация тяжелая», — цитирует Маклеллана NBC Sports.
Ранее Маклеллан поддержал Овечкина, заявив, что на игрока выпало серьезное давление общественности.
Напомним, что российский хоккеист является основателем общественного движения Putin Team — «Команда Путина», созданного в 2017 году в поддержку президента РФ.