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    «Вашингтон» усилил охрану Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    «Вашингтон Кэпиталз» будет уделять повышенное внимание безопасности российского нападающего Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан подтвердил решение усилить меры по обеспечению безопасности хоккеиста за счет дополнительной охраны.

    «Люди порой выходят из себя. Семьям игроков тяжело здесь и тяжело дома. Ситуация тяжелая», — цитирует Маклеллана NBC Sports.

    Ранее Маклеллан поддержал Овечкина, заявив, что на игрока выпало серьезное давление общественности.

    Напомним, что российский хоккеист является основателем общественного движения Putin Team — «Команда Путина», созданного в 2017 году в поддержку президента РФ.

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