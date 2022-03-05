«Вашингтон» усилил охрану Овечкина

Вячеслав Сенченко: Вряд ли кто-либо из бойцов UFC построит успешную карьеру в боксе

Успешный украинский боксер после завершения карьеры бойца начал тренировать — и уже воспитал чемпиона мира. С экс-чемпионом мира в полусреднем весе Вячеславом Сенченко пообщался Владислав Прусаков