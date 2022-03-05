«Айлендерс» обыграли «Сент-Луис»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал домашнюю победу над— 2:1.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин справился с 27 из 28 бросков по своим воротам, пропустив за три минуты до сирены от Роберта Томаса.

Авторами заброшенных шайб у победителей стали Оливер Вальстрем и Брок Нельсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Вальстрем — 11 (Пелек, Пулок), 6:36 — 1:0. Нельсон — 20 (бол., Добсон, Паризе), 21:04 — 2:0. Томас — 8, 57:08 — 2:1Вратари: Сорокин — Биннингтон (56:39 — 57:08, 57:55)Броски: 20 (6+6+8) — 28 (8+5+15)Штраф: 13 — 15

«Айлендерс» набрали 50 очков и занимают 11-е место в Восточной конференции НХЛ, «Сент-Луис» находится на 3-й строчке Запада.