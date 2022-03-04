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    Шипачев: «Динамо» пропускает простые голы и не может забить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Минск Северсталь КХЛ
    Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Первая игра между командами также закончилась поражением москвичей.

    «Начали плохо игру. Пропустили простые голы. Потом подравнялись, но недотянули.

    Пропускаем простые голы и не можем забить. Физика? Мы тоже готовились, все делали. Надо голы забивать. Матчи в Череповце надо выиграть. Больше нет комментариев.

    Насколько комфортно играть с О’Деллом? Не я же состав называю. У нас хорошие игроки, и я готов играть с любым», — приводит слова Шипачева пресс-служба «Динамо».

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