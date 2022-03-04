Ротенберг: «Динамо» внесло тактические изменения, мы были к этому готовы

Главный тренер СКАпрокомментировал победу над минскимво втором матче серии Кубка Гагарина.

Питерский клуб выиграл со счетом 3:1 и ведет 2-0 в серии.

«Мы серьезно готовились к этому матчу, ждали жесткой игры от соперника — это и получили.

"Динамо" внесло тактические изменения, мы были к этому готовы. Ребята молодцы, выполнили установку на игру. Готовимся к следующему матчу.

Соперник перестраивается тактически, и команды уже лучше друг друга знают. Мы были к этому готовы. Сегодня они здорово сыграли в меньшинстве.

То, что мы забили в равных составах — плюс. Все едино отработали на команду. Следующий матч очень важный, готовимся к нему.

Определяющим стал второй период? Это наша домашняя работа, которую мы проделали. Домашнее задание, которое выполняем. Это наша тактика.

По понятным причинам рассказать все секреты не могу, но мы это отрабатываем постоянно. И дальше будем эти детали улучшать с каждым матчем. Хотим, конечно, и в первом периоде сыграть лучше, не только во втором.

Жесткая игра была, поэтому пришлось перестраиваться, вносить корректировки по ходу матча. Ребята молодцы, все бились, ловили шайбы на себя, сыграли на команду.

Это подготовка всей команды. Мы очень много внимания уделяем физике, потому что у нас энергозатратная система игры, и физическая подготовка — важная ее часть.

Микко Лехтонен, как и все игроки, готовится по нашей системе. Да, он находится в хорошей форме, поэтому может получить то игровое время, которое заслуживает.

Эффективность тайм-аута, взятого в середине игры? По факту мы не забили, но дали ребятам возможность набраться сил, позволить штабу еще раз нарисовать схему розыгрыша, так как соперник перестроился в игре в меньшинстве.

Использовали тайм-аут для того, чтобы первая бригада могла спокойно подготовиться к розыгрышу. Надеюсь, что в следующий раз забьем.

Еще раз хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы очень рады, что все вернулись на трибуны, всегда ждем всех на наших матчах. Большое спасибо», — заявил тренер пресс-службе СКА.