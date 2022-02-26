«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», «Эдмонтон» вырвал победу у «Флориды»

Клод Жиру Фото: globallookpress.com
Клод Жиру и Кэм Аткинсон забросили у «Флайерз». Одну шайбу у гостей отыграл Ти Джей Оши.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Жиру — 17 (Аткинсон, Фараби), 0:11 — 1:0. Аткинсон — 18 (Лотон, Ристолайнен), 18:38 — 2:0. Оши — 6 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 26:53 — 2:1Вратари: Харт — Самсонов (57:58)Штраф: 11 — 9Броски: 22 (14+4+4) — 28 (9+11+8)
В другом матчей «Эдмонтон» победила на выезде «Флориду» 3:2.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Голы: Райан — 5 (Фогеле, Шор), 10:14 — 0:1. Лунделл — 12 (Ватрано, Райнхарт), 11:50 — 1:1. Барков — 24 (бол., Дюклер, Экблад), 16:38 — 2:1. Райан — 6 (Маклеод, Ниемеляйнен), 27:29 — 2:2. Драйзайтль — 36 (бол., Макдэвид, Бэрри), 30:04 — 2:3. Райан — 7 (Кейн, Макдэвид), 39:16 — 2:4. Барков — 25 (бол., Юбердо, Дюклер), 55:51 — 3:4Вратари: Бобровский (56:38 — 58:04, 58:14) — КоскиненШтраф: 4 — 10Броски: 47 (19+16+12) — 22 (7+9+6)
Нападающий «Ойлерз» Дерек Райан оформил хет-трик.