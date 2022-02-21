«Барыс» обыграл «Спартак» в контрольном матче, забросив семь шайб

Эмиль Петтерссон Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличились Эмиль Петерссон и Дмитрий Вишневский. У гостей дубль оформил Егор Петухов, по шайбе забросили Кёртис Валк, Якоб Берглунд, Кирилл Савицкий, Алихан Асетов и Валерий Орехов.
Команды продолжают подготовку к плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного сезона.
В первом раунде «Спартак» сыграет с «Йокеритом», первая встреча пройдёт 1 марта. «Барыс» в первом раунде плей-офф встретится с магнитогорским «Металлургом».