Овечкин поделился эмоциями после того, как прервал рекордную безголевую серию

«Да, в последнее время у меня не получалось забить. И для меня это был трудный период, вратари справлялись с моими бросками. Так что приятно прервать серию и вернуться в ритм.
Если помните, во втором периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить в большинстве. Когда при реализации лишнего мы действуем подобным образом, то есть уверенно контролируем и быстро двигаем шайбу, то вообще не имеет значения, кто забьёт: я или кто-то другой.
Здорово, что в последних двух встречах нам удалось забить в большинстве. Психологически для нас это было очень важно, потому что мы постоянно создаем моменты, но не всегда их реализуем. Так что я надеюсь, что сейчас нам постепенно удается менять ситуацию в лучшую сторону», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.