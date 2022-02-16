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    Овечкин поделился эмоциями после того, как прервал рекордную безголевую серию

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:1), прокомментировал тот факт, что он прервал безголевую серию из шести матчей. В последний раз капитан «столичных» не забивал в течение шести встреч подряд в декабре 2018 года.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Да, в последнее время у меня не получалось забить. И для меня это был трудный период, вратари справлялись с моими бросками. Так что приятно прервать серию и вернуться в ритм.

    Если помните, во втором периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить в большинстве. Когда при реализации лишнего мы действуем подобным образом, то есть уверенно контролируем и быстро двигаем шайбу, то вообще не имеет значения, кто забьёт: я или кто-то другой.

    Здорово, что в последних двух встречах нам удалось забить в большинстве. Психологически для нас это было очень важно, потому что мы постоянно создаем моменты, но не всегда их реализуем. Так что я надеюсь, что сейчас нам постепенно удается менять ситуацию в лучшую сторону», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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