Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Виннипегу»

В матче регулярного чемпионата НХЛпотерпел домашнее поражение от— 1:4..

В составе победителей дубль оформил Пол Штястны, еще по голу записали на свой счет Кайл Коннор и Нейт Шмидт.

Автором единственной шайбы «Блюз» стал Владимир Тарасенко, реализовавший большинство. Для россиянина этот гол стал 15-м в сезоне. Всего на его счету 40 (15+25) очков в 40 играх этой «регулярки».

НХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Тарасенко — 15 (бол., Шенн, Фолк), 6:08 — 1:0. Штястны — 10, 14:23 — 1:1. Коннор — 24 (Дюбуа), 27:57 — 1:2. Шмидт — 2 (бол., Шайфли, Коннор), 32:35 — 1:3. Штястны — 11 (п.в., Пионк), 57:25 — 1:4Вратари: Хуссо (56:27 — 57:25) — КомриБроски: 29 (11+2+16) — 24 (10+8+6)Штраф: 8 — 12

«Виннипег» прервал серию из шести поражений, «Сент-Луис» проиграл второй матч в последних трех играх.

После этого матча «Сент-Луис» с 57 очками занимает третье место в Западной конференции, «Виннипег» с 43 очками — на12-й строчке..Stat1Match «Сент-Луис» — «Виннипег» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)