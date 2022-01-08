КХЛ скоро примет решение о возможности продолжения регулярного чемпионата

опубликовала официальное заявление об эпидемиологической ситуации в лиге.

«По состоянию на 10:00 мск 8 января 2022 года в трёх клубах лиги (»Автомобилист«, "Салават Юлаев", ЦСКА) ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества игроков и представителей команд. Ближайшие игры с участием этих клубов отменены.

В отличие от ситуации в сезоне-2020/2021, сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

Главная задача — не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. Будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной.

Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.

КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов — сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя», — написано в заявлении КХЛ.