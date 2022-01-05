Дубль Жафярова принес «Торпедо» победу над «Сочи»

выиграло у2:1 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе гостей оформил Дамир Жафяров, отметившийся во втором периоде. Хозяева выиграли первый период благодаря шайбе Кирилла Петькова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Петьков — 4 (Точицкий, Якс), 1:23 — 1:0. Жафяров — 17 (бол., Чехович, Миле), 21:57 — 1:1. Жафяров — 18 (Гривик), 33:29 — 1:2Вратари: Хелльберг (59:28) — КочетковШтраф: 8 — 4Броски: 23 (8+6+9) — 37 (10+18+9)

«Торпедо» выиграло первый раз за 5 матчей и набрало 49 очков. Оно занимает 9 место в Западной конференции.

«Сочи» с 39 очками находится на 11 позиции Запада. Это его 5 поражение подряд.