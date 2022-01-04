СКА разгромил «Куньлунь» в первом матче Ротенберга

СКА — «Куньлунь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Леонид Комаров, еще по шайбе забросили Эмиль Галимов, Мэтт Робинсон и Антон Бурдасов.
Единственный гол хозяев на счету Алекса Рича.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Голы: Комаров — 2 (бол., Кузьменко, Гусев), 7:10 — 0:1. Галимов — 4 (Моисеев), 8:03 — 0:2. Робинсон — 3 (Галимов, Тимкин), 14:05 — 0:3. Рич — 5 (бол., Вонг, Спроул), 34:58 — 1:3. Комаров — 3 (Кузьменко, Бурдасов), 49:03 — 1:4. Бурдасов — 23 (бол., Лехтонен, Гусев), 54:20 — 1:5Вратари: Смит — СамоновБроски: 26 (5+15+6) — 52 (12+16+24)Штраф: 8 — 4
Эта встреча стала первой для Романа Ротенберга в роли главного тренера СКА. Клуб объявил о его назначении 4 января .
Благодаря этой победе СКА поднялся в турнирной таблице Западной конференции на 1-е место, набрав 64 очка в 45 матчах. «Куньлунь» идет на последней (12-й) позиции Востока: 25 очков после 45 игр.