IIHF планирует заново провести МЧМ-2022 летом

Глава IIHFзаявил, что организация будет работать над повторным проведением МЧМ-2022. Это может случиться летом.

«Мы отменили текущий турнир, но с января мы начнем работать над организацией нового. Мы все еще хотим провести МЧМ-2022 и не сдаемся. Мы уже сообщили об этом всему персоналу, дали знак, чтобы они готовились.

Возможно, турнир будет в июне, когда-нибудь летом. Надо скорее приниматься за работу, но мы не сдаемся. Это отмена, но это не значит, что мы не хотим сыграть МЧМ-2022. Да, матчи будут сыграны заново.

На данный момент, его определенно надо проводить в Канаде, у них есть право на этот турнир. Непросто остановить такое соревнование с учетом телевидения, всех вложенных денег. Мы должны дать им шанс, МЧМ будет в Канаде. Пока не уверен, в Эдмонтоне или другом городе. Возможно, в Эдмонтоне, дайте нам месяц, чтобы разработать новый план», — цитирует Тардифа «Чемпионат».

Напомним, что 29 декабря IIHF приняла решение об остановке молодежного чемпионата мира после серии отмененных матчей. В составе сборных России, Чехии и США были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.