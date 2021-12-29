Гол Демкова принес минскому «Динамо» победу над «Магниткой»

Минскоеодержало домашнюю победу над магнитогорским(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

Единственную шайбу в матче на 8-й минуте встречи забросил форвард минчан Артем Демков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Демков — 4 (бол., Бек, Альмквист), 7:24 — 1:0Вратари: Рыбар — Олкинуора (58:08)Броски: 15 (8+5+2) — 35 (12+11+12)Штраф: 8 — 4

«Металлург» с 66 очками в 44 матчах является лидером Восточной конференции и вместе с «Трактором» досрочно вышел в плей-офф КХЛ. «Динамо» с 50 очками после 44 игр занимает 8-ю строчку Запада.

Отметим, что белорусский клуб впервые с сентября 2019 года одержал победу над магнитогорской командой.