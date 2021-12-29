ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • 23:22
    • Источник: Молодежный чемпионат мира — 2022 не будет доигран
  • 21:35
    • Источник: Сборной России засчитали техническое поражение в игре со Словакией на МЧМ-2022
  • 22:42
    • Фазель о возможной отмене МЧМ-2022: Совет ИИХФ обсудит статус турнира
  • 22:35
    • Россия может вылететь с МЧМ-2022, если не наберет очки в матче с США
  • 22:10
    • Источник: Мичков сдал положительный тест на COVID-19
    Все новости спорта

    Гол Демкова принес минскому «Динамо» победу над «Магниткой»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Динамо Минск
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

    «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Минск

    Единственную шайбу в матче на 8-й минуте встречи забросил форвард минчан Артем Демков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Демков — 4 (бол., Бек, Альмквист), 7:24 — 1:0Вратари: Рыбар — Олкинуора (58:08)Броски: 15 (8+5+2) — 35 (12+11+12)Штраф: 8 — 4

    «Металлург» с 66 очками в 44 матчах является лидером Восточной конференции и вместе с «Трактором» досрочно вышел в плей-офф КХЛ. «Динамо» с 50 очками после 44 игр занимает 8-ю строчку Запада.

    Отметим, что белорусский клуб впервые с сентября 2019 года одержал победу над магнитогорской командой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
  • «Челси» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сумеет ли «Брентфорд» распечатать ворота «Ман Сити»?
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Затащит ли Россия вторую победу?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.32
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сток Сити — Дерби Каунтри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арука — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие