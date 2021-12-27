ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 21-27 декабря
  • 00:35
    • Сборная Финляндии разгромила Австрию на МЧМ-2022
  • 23:40
    • Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швейцарии
  • 21:39
    • «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Магниткой»
  • 20:28
    • Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, «Челси» — лучший клуб
  • 20:22
    • Селихов: За еврокубки нужно бороться
    Все новости спорта

    Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швейцарии

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швейцарии
    Стал известен состав национальной сборной России на игру второго тура группового этапа молодежного чемпионат мира со Швейцарией.

    Сборная России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России

    Матч начнется в 00:30 мск. Место в воротах займет голкипер Егор Гуськов.

    Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швейцарии:

    Гуськов (Аскаров);

    Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;

    Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;

    Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарев — Юров;

    Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.

    Отметим, что лидерами в группе B идут сборные Швеции и США, имеющие в своем активе три очка. Швейцария в игре с Россией проведет первый матч на турнире.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уотфорд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие