Сборная России назвала состав на матч МЧМ-2022 против Швейцарии

Сборная России Фото: globallookpress.com
Матч начнется в 00:30 мск. Место в воротах займет голкипер Егор Гуськов.
Состав молодежной сборной России на матч МЧМ-2022 против Швейцарии:
Гуськов (Аскаров);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарев — Юров;
Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.
Отметим, что лидерами в группе B идут сборные Швеции и США, имеющие в своем активе три очка. Швейцария в игре с Россией проведет первый матч на турнире.
Есть состав молодёжки на второй матч чемпионата мира!— Хоккей России (@russiahockey) December 27, 2021
Начало игры в 00:30 по мск, смотреть — на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb 🏒#россиявмоемсердце pic.twitter.com/lJTtQw4o1G