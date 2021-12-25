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    «Трактор» обыграл «Барыс» благодаря дублю Седлака

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    Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

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    В составе победителей две шайбы забросил Лукаш Седлак, по разу отличились Никита Тертышный и Теему Пулккинен.

    У «Барыса» отличились Якоб Берглунд и Антон Сагадеев.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Тертышный — 20 (Исаев, Бэйлен), 8:05 — 1:0. Седлак — 15 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 9:13 — 2:0. Седлак — 16 (Бэйлен, Гика), 34:38 — 3:0. Берглунд — 7 (Савицкий), 37:47 — 3:1. Сагадеев — 1 (Юрчо, Морроу), 40:39 — 3:2. Пулккинен — 20 (п.в., Основин), 58:19 — 4:2Вратари: Вилл — Бояркин (58:07 — 58:19, 58:58)Штраф: 4-8Броски: 21 (9+6+6) — 26 (8+8+10)

    «Трактор» набрал 63 очка в 44 матчах и занимает второе место в турнирной таблице КХЛ. «Барыс» идет восьмым с 40 очками после 42 игр.

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