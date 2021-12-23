Кадейкин об отказе НХЛ от участия в ОИ: Нельзя этому радоваться, это просто глупо

Нападающий «Салавата Юлаева»не видит поводов для радости в связи с отсутствием на Олимпиаде игроков НХЛ.

В среду, 22 декабря североамериканская лига приняла решение не отпускать хоккеистов на Игры в Пекине из-за большого количества перенесенных матчей регулярного чемпионата по причине коронавируса.

Теперь НХЛ планирует провести отложенные встречи в период с 4 по 22 февраля. Как раз в эти сроки и пройдет Олимпиада.

«Последние пару дней уже было понятно, что они не поедут. Потому что просто так чемпионат НХЛ приостанавливать не стали бы.

Если там в начале и так были разговоры, при том, что ситуация находилась более-менее под контролем, все успокоилось, то сейчас там свыше 100 человек в COVID-протоколе. Так что это было понятно, что само решение — дело времени.

Воодушевление? Нет, конечно. Слушайте, нельзя этому радоваться, это просто глупо. Наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы самому выступать на Олимпиаде с самыми лучшими, с игроками НХЛ. Это самый правильный подход любого спортсмена.

А радоваться тому, что кто-то там не поедет, а ты — поедешь, это как-то странно. Как можно воодушевляться тем, что наши русские ребята, наши звезды, на которых мы все равняемся, пропустят Олимпиаду и не смогут реализовать мечту?» — приводит слова Кадейкина «Матч ТВ».