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    Плющев: За счет подготовки шведы нас держали под напряжением

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Евротур Кубок Первого канала
    Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал мнение о выступлении сборной России в матче со Швецией (1:0) в рамках Кубка Первого канала.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Хоккей был хороший и содержательный как по настрою, так и по самоотдаче.

    Предъявить кому-то какие-то претензии нельзя. Хотелось, конечно, побольше исполнительского мастерства, но как есть, раз на раз не приходится.

    Борьба была, шведы были очень достойными. Качели могли качнуться в любую сторону, но наш вратарь сработал идеально, на очень высоком уровне.

    Не ожидал, что так спокойно и уверенно, с чувством собственного достоинства он будет защищать ворота. Это повлияло на игру наших ребят, потому что под своими воротами они себя чувствовали уверенно.

    Если бы мы забили пять шайб, можно было бы сказать, что отыграли "на ноль" и это важно. А тут игра была качающейся, но игра вратаря, повторюсь, убедительная. Шведский голкипер тоже был на высоте, гол на совести защитников.

    Хотелось бы, чтобы наше нападение себя проявляло поярче, таких подарков, как канадский вратарь, нам делать больше не будут.

    [В концовке] шведы поняли, что им терять нечего, и пошли ва-банк, а наши пытались сыграть спокойно, аккуратно и охраняли ворота. За счет подготовки шведы нас держали под напряжением.

    Третий период у нас получился лучше, чем с Канадой. Тогда просто подсели, а сейчас, видимо, восстановились и чувствовали себя нормально, в тонусе.

    Ошибки будут всегда, потому что игра диктует свои условия. Нам нужно подтянуть игру в большинстве, в общем, есть над чем работать», — заявил Плющев «Чемпионату».

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