ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала»
  • 20:08
    • «Барселона» упустила победу над «Осасуной»
  • 18:32
    • «Ахмат» разгромил «Химки», Тимофеев и Конате оформили дубли
  • 18:07
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»
  • 16:18
    • «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью, Клаудиньо не забил пенальти
  • 20:54
    • «Локомотив» всухую обыграл «Уфу»
    Все новости спорта

    «Торпедо» оказалось сильнее рижского «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Рига Торпедо
    «Торпедо» со счетом 3:1 обыграло рижское «Динамо» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Победная шайба в активе Марека Хвирика.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Скворцов — 3, 14:28 — 1:0. Чехович — 13 (бол., Агостино, Миле), 28:48 — 1:1. Гривик — 9 (бол., Демидов, Кочетков), 38:58 — 1:2. Жафяров — 15 (бол., Леннстрем, Миле), 43:09 — 1:3Вратари: Гудачек — КочетковШтраф: 16 — 8Броски: 19 (7+6+6) — 32 (14+11+7)

    «Торпедо» выиграло третий матч подряд и набрало 43 очка. Оно поднялось на 8 место Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Монако» остановить «ПСЖ»?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетико»?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие