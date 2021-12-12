«Торпедо» оказалось сильнее рижского «Динамо»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Победная шайба в активе Марека Хвирика.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Скворцов — 3, 14:28 — 1:0. Чехович — 13 (бол., Агостино, Миле), 28:48 — 1:1. Гривик — 9 (бол., Демидов, Кочетков), 38:58 — 1:2. Жафяров — 15 (бол., Леннстрем, Миле), 43:09 — 1:3Вратари: Гудачек — КочетковШтраф: 16 — 8Броски: 19 (7+6+6) — 32 (14+11+7)
«Торпедо» выиграло третий матч подряд и набрало 43 очка. Оно поднялось на 8 место Западной конференции.