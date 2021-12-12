«Оттава» уверенно обыграла «Тампу-Бэй»

В составе победителей хет-трик оформил Брэди Ткачук, еще одну шайбу на свой счет записал Джош Норрис.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Норрис — 12 (Батерсон, Шабо), 12:40 — 1:0. Ткачак — 9 (бол., Штютцле), 23:32 — 2:0. Ткачак — 10 (бол., Шабо, Батерсон), 25:31 — 3:0. Ткачак — 11 (п.в., Батерсон), 56:17 — 4:0Вратари: Форсберг — Эллиотт (55:50 — 56:17)Броски: 23 (5+13+5) — 25 (10+8+7)Штраф: 15 — 13
В следующем матче «Оттава» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Тампа» примет дома «Лос-Анджелес». Обе встречи состоятся 15 декабря.