«Витязь» в овертайме победил рижское «Динамо»

В матче регулярного сезона КХЛв овертайме победил рижскоесо счетом 3:2.

У победителей в основное время забивали Нико Оямяки и Даниэль Одетт. Победную шайбу в овертайме забросил Степан Старков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Оямяки — 26 (Аалтонен, Лямин), 1:46 — 0:1. Елисеев — 11 (Дарзиньш), 12:06 — 1:1. Одетт — 14 (Смолин, Головков), 12:57 — 1:2. Тиивола — 4 (бол., Гормли, Радил), 43:26 — 2:2. Старков — 2 (бол.), 64:24 — 2:3Вратари: Гудачек — СапрыкинШтраф: 14 — 18Броски: 39 (10+17+10+2) — 13 (5+3+4+1)

«Витязь» 11-й на Западе с 32 очками. У «Динамо» 30 очков и последнее место.