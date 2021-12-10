ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним
  • 22:01
    • Российские тяжелоатлетки Шимкова и Сливенко дисквалифицированы на 2 года из-за допинга
  • 22:54
    • WhoScored объявил символическую сборную группового этапа Лиги Европы, Селихов — лучший игрок
  • 22:22
    • Винисиус — лучший игрок месяца в Примере
  • 21:46
    • «Спартак» нанес поражение лидеру Западной конференции
    Все новости спорта

    «Витязь» в овертайме победил рижское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Рига
    В матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» в овертайме победил рижское «Динамо» со счетом 3:2.

    Игроки «Витязя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Витязя»

    У победителей в основное время забивали Нико Оямяки и Даниэль Одетт. Победную шайбу в овертайме забросил Степан Старков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Оямяки — 26 (Аалтонен, Лямин), 1:46 — 0:1. Елисеев — 11 (Дарзиньш), 12:06 — 1:1. Одетт — 14 (Смолин, Головков), 12:57 — 1:2. Тиивола — 4 (бол., Гормли, Радил), 43:26 — 2:2. Старков — 2 (бол.), 64:24 — 2:3Вратари: Гудачек — СапрыкинШтраф: 14 — 18Броски: 39 (10+17+10+2) — 13 (5+3+4+1)

    «Витязь» 11-й на Западе с 32 очками. У «Динамо» 30 очков и последнее место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Грифоны» забьют первый гол при Шевченко?
  • «Дженоа» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Матч «Вашингтона» с «Питтсбургом» обеспечит столичной публике высокую результативность?
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Останется ли «Ланс» в зоне еврокубков?
  • «Нант» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оливейра — Порье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие