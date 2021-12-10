Главный тренер «СКА» прокомментировал победу команды

Главный тренер «СКА»оценил матч с магнитогорским «Металлургом», который завершился со счетом 1:5 в пользу гостей, сообщает источник.

«Хорошая игра с нашей стороны, здорово работали весь матч, здорово спецбригады сыграли. Играли с лидером всей лиги, довольны победе. Удачная игра молодых ребят без опыта — это система? Ну правильно. В рамках вертикали все играют одинаково. ВХЛ, молодёжка, КХЛ играют в одном стиле, парни приходят и всё знают. Поэтому нам попроще. Ошибки, конечно, бывают, но если в общем — то всё здорово, поэтому такой результат. У всех бывают небольшие спады. Мы вышли из него и сейчас набрали неплохой ход. Все с полной самоотдачей играют, в плане физики всё хорошо», — сказал Брагин.

«СКА» набрал 53 очка в 38 матчах и поднялся на второе место на Западе. «Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея на счету 59 оков в 38 играх.