«Барыс» обыграл «Нефтехимик», «Северсталь» проиграла «Амуру»

Игроки «Амура» Фото: globallookpress.com
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Голы: Купцов — 3 (Шафигуллин, Вихарев), 30:06 — 1:0. Порядин — 4 (бол., Хайруллин, Клок), 33:32 — 2:0. Старченко — 4 (бол., Михайлис, Алсинг), 39:26 — 2:1. Савицкий — 4 (мен.), 47:53 — 2:2. Валк — 11 (Лилья, Данияр), 52:08 — 2:3. Юрчо — 2 (Морроу), 59:59 — 2:4Вратари: Судницин (58:45) — ОртиоШтраф: 6 — 6Броски: 35 (14+11+10) — 27 (6+9+12)
«Барыс» пропустил первым, причем дважды, и проигрывал по ходу встречи 0:2.
В другом поединке «Амур» обыграл «Северсталь» с результатом 2:1.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Морозов — 4 (бол., Вовченко, Пресс), 35:25 — 1:0. Шаров — 6 (Гребенщиков), 42:40 — 1:1. Горшков — 9, 48:04 — 1:2Вратари: Назаркин (58:40) — БартошакШтраф: 4 — 6Броски: 30 (8+12+10) — 26 (8+12+6)
У победителей по шайбе забросили Александр Шаров и Александр Горшков.