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    «Автомобилист» обыграл «Адмирал» благодаря двум очкам Шумакова

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Адмирал
    «Автомобилист» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1 в матче чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Шикин
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    Дмитрий Шикин

    Наибольший вклад в победу хозяев сделал Сергей Шумаков. Он оформил шайбу и голевую передачу, с которой решающее очко набрал Стефан Да Коста.

    У гостей отметился Джош Кестнер. Это случилось в самом начале игры на 4 минуте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Кестнер — 4 (Обидин), 1:48 — 0:1. Шумаков — 10 (Да Коста, Мэйсек), 25:25 — 1:1. Да Коста — 13 (Шумаков, Василевский), 44:15 — 2:1Вратари: Шикин — Серебряков (59:33)Штраф: 6 — 10Штраф: 6 — 10Броски: 37 (11+13+13) — 27 (8+11+8)

    С 37 очками «Автомобилист» занимает 7 место в Восточной конференции. У «Адмирала» 19 очков. Он последний на Востоке.

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