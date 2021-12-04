«Автомобилист» обыграл «Адмирал» благодаря двум очкам Шумакова

обыгралсо счетом 2:1 в матче чемпионата КХЛ.

Наибольший вклад в победу хозяев сделал Сергей Шумаков. Он оформил шайбу и голевую передачу, с которой решающее очко набрал Стефан Да Коста.

У гостей отметился Джош Кестнер. Это случилось в самом начале игры на 4 минуте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Кестнер — 4 (Обидин), 1:48 — 0:1. Шумаков — 10 (Да Коста, Мэйсек), 25:25 — 1:1. Да Коста — 13 (Шумаков, Василевский), 44:15 — 2:1Вратари: Шикин — Серебряков (59:33)Штраф: 6 — 10Штраф: 6 — 10Броски: 37 (11+13+13) — 27 (8+11+8)

С 37 очками «Автомобилист» занимает 7 место в Восточной конференции. У «Адмирала» 19 очков. Он последний на Востоке.